Ahmet Hakan'dan ''Selçuk Tepeli'' yorumu: Niye artistlik yapıyorsun yeğenim?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin çiftçi haberine tepki göstererek kameraya bardak fırlatmasını yorumladı.

Hakan yazısında, "İktidara yakın duran bir televizyon kanalında... Bir haber spikeri, haberleri sunarken... Şehit haberine sıra geldiğinde... ' Yeter be yeter! Yeter terörle arasına mesafe koymayanlarla dostluğunuz. Sırf seçimde oylarını alacağız diye yaptıklarınız yeter!' falan dese... Ve rejiye 'Geç bunu, geç' falan diye bağırsa... En sonunda da bardağı kameraya doğru fırlatarak ekranı terk etmeye kalksa... Ben şöyle bir yorum yaparım: 'Niye artistlik yapıyorsun yeğenim? Orası senin tepkisel artistliklerinin sahnesi mi? Müsamere çocuğu musun sen? Sonsuz haklı bile olsan kendini niye zapt etmeyi beceremiyorsun? Haberleri daha önceden bildiğine göre bu tepkin anlık olamaz. Yoksa rol mü kesiyorsun? Buna hazırlandın mı yeğenim?' Muhalefete yakın bir televizyon kanalında... Haber spikerinin, haberleri sunarken... Yaptığı artistlik karşısında da... Yapacağım yorum budur, bundan ibarettir." ifadesini kullandı.