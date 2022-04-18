Ahmet Hakan'dan Selçuk Bayraktar çiftinin paylaşımına övgü

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin Ayasofya'da çekildiği fotoğraf gündem oldu. Fotoğrafla ilgili yorum yapan Ahmet Hakan, 'Bu fotoğraftan yayılan hava, 'Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor' sorusuna verilecek cevaplardan sadece biri' dedi.