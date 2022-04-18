Ahmet Hakan'dan Selçuk Bayraktar çiftinin paylaşımına övgü
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin Ayasofya'da çekildiği fotoğraf gündem oldu. Fotoğrafla ilgili yorum yapan Ahmet Hakan, 'Bu fotoğraftan yayılan hava, 'Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor' sorusuna verilecek cevaplardan sadece biri' dedi.
2022-04-18 09:46:05
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya Cami paylaşımının yankıları sürüyor. Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile, iftarı Ayasofya Cami'nde yapmıştı.
Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Selçuk Bayraktar, ''Bu akşam iftarımız Ayasofya'da. Hayırlı Ramazanlar.'' ifadelerini kullanmıştı.
Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada on binlerce kez beğeni almıştı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya'daki iftar fotoğrafını köşesine taşıdı.
Çok hoş bir fotoğraf olduğunu söyleyen Hakan, şunları kaydetti:
"Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Hanım'la Ayasofya dolaylarında iftar yapmış. 'Bu akşam iftarımız Ayasofya'da. Hayırlı Ramazanlar' diyerek de bu fotoğrafı paylaşmış. 'Selçuk Bayraktar niye bu kadar saygı uyandırıyor' sorusuna verilecek çok cevap var. Bu fotoğraftan yayılan hava, o cevaplardan sadece biri."
Selçuk Bayraktar'ın Sosyal medyada büyük beğeni alan paylaşımı:
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