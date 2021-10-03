Ahmet Hakan'dan Müjdat Gezen'e itiraz

Sanatçı Müjdat Gezen'in 'Onlar Mehter Marşı’yla gidecekler, biz de İzmir Marşı’yla geleceğiz' açıklamasına Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Hakan, 'Gezen'in yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var' dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Müjdat Gezen'in son açıklamalarına değinerek, "Türkiye'de kutuplaşma, muhalefete değil iktidara güç kazandırıyor" değerlendirmesini yaptı.

Hakan yazısında, "Müjdat Gezen'e bir sempatim var. Neden? Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim. 'Bazen nedensiz de sempati beslenir' deyip geçiyorum. Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var. Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen: 'Onlar Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz.' Burada da kalmamış. Atatürk'ün düşman ordularıyla ilgili olarak söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözünü, mevcut iktidara uyarlamış. Bütün bunlardan ne çıkar? Ne çıkacak? Muazzam bir kutuplaştırma çabası çıkar." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Oysa 20 yıldır yaşadıklarımız bize şunu gösterdi: Türkiye'de kutuplaşma, muhalefete değil iktidara güç kazandırıyor. İktidara yönelik eleştirel tutumu olanlar, Müjdat Gezen'in yaklaşımlarına benzer yaklaşımları görünce... Derhal iktidara yönelik eleştirel tutumlarını paranteze alıyorlar ve her şeye rağmen iktidar cephesinde yer almaya karar veriyorlar.

Durum böyle olduğu halde... Müjdat Gezen ve Müjdat Gezen gibiler neden kutuplaştırmaya omuz veriyor olabilirler? Aklıma tek bir neden geliyor. O da şu: Sanırım alkış istiyorlar. Kimden istiyorlar alkışı? Kendileriyle aynı duygu dünyasında olan kalabalıklardan... Yani kendi mahallelerinden.

Biz ve onlar ayrımı yaparak. Rövanş hülyaları görerek. Erken zafer naraları atarak. Mehter Marşı'nın karşısına İzmir Marşı'nı çıkararak. “Onlar gidecek biz geleceğiz” diye bağırarak. Alkışı kapıyorlar. Ama kaptıkları o alkış, iktidar cephesinin bütünleşmesine ve dağılmamasına yol açıyor, farkında değiller. Ya da farkındalar ama kendilerini durduramıyorlar.

Neyse... Neyse... Ben asıl işin şu kısmındayım: 60 yıldır alkış alan ve alkışa doymuş olan Müjdat Gezen'in hâlâ alkış peşinde koşmasına ne demeli?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.