Ahmet Hakan’dan ‘muhalefetin içinde gizli AK Partililer var’ iması

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, muhalefetin çıkışları sonrası içeriden yapılan eleştilere dikkat çekerek muhalefet içinde gizli AK Parti’liler olduğunu ima etti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısının bir bölümünde muhalefetin içinde gizli AK Partililer olduğunu ima etti.

Ahmet Hakan yazısında muhalefetin çıkışları sonrası içeriden yapılan eleştilere dikkat çekti. Hakan, "Hepsi ama hepsi AK Parti'nin propaganda makinesi gibi çalışıyor. Ama işin acı tarafı bunun farkında bile değiller." dedi.

Ahmet Hakan'ın "Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK PARTİ'YE ÇALIŞIYORLAR

CHP'nin kanalına başörtülü bir tartışmacı mı çıktı?

Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “İstemiyoruz, ne işi var bunun bizim ekranımızda” diye celallenmeye.

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Ali Babacan, “Tarikatları kapatmak çözüm değil” mi dedi?

Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “Sen zaten o tarafın adamısın, yürü git” diye sopalamaya.

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Kemal Kılıçdaroğlu, “Sokak çözüm değil” mi dedi?

Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “Sizin gibi pasif muhalefet olmaz, sokağa çıkın” diye tepkilere.

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Hepsi ama hepsi AK Parti'nin propaganda makinesi gibi çalışıyor.

Ama işin acı tarafı bunun farkında bile değiller.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.