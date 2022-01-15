DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sarıgül'den Elon Musk'a gönderme: 'Aslan parçası, yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz“
Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman? Doğalgaz desteği ne kadar?
Ahmet Hakan’dan ‘muhalefetin içinde gizli AK Partililer var’ iması
Pasifik'te denizaltı yanardağı patladı! Birçok ülkede tsunami uyarısı
Çalışanları ilgilendiriyor: AYM'den ''tazminat'' kararı
Bergama Belediyespor - Elazığspor maçı canlı nasıl izlenir?
Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan kimdir? Atakan Arslan nereli? Atakan Arslan kaç yaşında?
Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısına 'cunta' suçlaması
Nagehan Alçı'dan kekemelik eleştirilerine açıklama! Bakan o ifadeyi kullandı mı?
Şaka yapmak için oksijen vanasını kapattı, bir kişi öldü
Emtia fiyatlarındaki artış bu yıl da devam edecek
Ahmet Hakan Enes Kara’nın babasına sitem etti!
Etimesgut Belediyespor - 1461 Trabzon FK maçı canlı nasıl izlenir?
Adana Demirspor - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İtalyan polisinden 'pembe maske' isyanı

TIMETURK / GÜNDEM / Ahmet Hakan’dan ‘muhalefetin içinde gizli AK Partililer var’ iması

Ahmet Hakan’dan ‘muhalefetin içinde gizli AK Partililer var’ iması

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, muhalefetin çıkışları sonrası içeriden yapılan eleştilere dikkat çekerek muhalefet içinde gizli AK Parti’liler olduğunu ima etti.

31 Dakika Önce
2022-01-15 12:38:04
Ahmet Hakan’dan ‘muhalefetin içinde gizli AK Partililer var’ iması

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısının bir bölümünde muhalefetin içinde gizli AK Partililer olduğunu ima etti.

Ahmet Hakan yazısında muhalefetin çıkışları sonrası içeriden yapılan eleştilere dikkat çekti. Hakan, "Hepsi ama hepsi AK Parti'nin propaganda makinesi gibi çalışıyor. Ama işin acı tarafı bunun farkında bile değiller." dedi.

Ahmet Hakan'ın "Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK PARTİ'YE ÇALIŞIYORLAR

CHP'nin kanalına başörtülü bir tartışmacı mı çıktı?
Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “İstemiyoruz, ne işi var bunun bizim ekranımızda” diye celallenmeye.
*
Ali Babacan, “Tarikatları kapatmak çözüm değil” mi dedi?
Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “Sen zaten o tarafın adamısın, yürü git” diye sopalamaya.
*
Kemal Kılıçdaroğlu, “Sokak çözüm değil” mi dedi?
Hemen başlıyorlar sosyal medya üzerinden “Sizin gibi pasif muhalefet olmaz, sokağa çıkın” diye tepkilere.
*
Hepsi ama hepsi AK Parti'nin propaganda makinesi gibi çalışıyor.
Ama işin acı tarafı bunun farkında bile değiller.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş