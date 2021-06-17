Ahmet Hakan'dan 'maaşlı 12 gazeteci' açıklaması

Kara para suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma açıldıktan sonra yurtdışına çıkan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’dan para alan 12 gazeteciden biri olduğu iddialarına ilişkin Ahmet Hakan'dan sert yanıt geldi.

Kara para suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma açıldıktan sonra yurtdışına çıkan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğu iddialarına ilişkin Ahmet Hakan'dan sert yanıt geldi.

Serkut Bozkurt adlı gazeteci, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğunu öne sürmüştü. Bozkurt'un iddiası sosyal medyada çokca paylaşıldı.

Ahmet Hakan hakkındaki iddiaya yanıt verdi.

Hakan'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında kendisine “gazeteci” diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız."

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve halen yurt dışında olan Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'ın oteline tehdit ve şantajla el konulduğu iddiasıyla başlayan tartışmalar gazetecilere uzanmıştı. Gazeteci Murat Ağırel "Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş" iddiası gündeme otururken gazeteci Serkut Bozkurt, Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu öne sürmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.