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Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yapmayın böyle Kemal Bey

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Geçenlerde bir yerde Ahmet Davutoğlu için 'İyi hizmetler yaptı' demişsiniz. Yapmayın böyle Kemal Bey, Allah’ınızı severseniz yapmayın' dedi.

3 Saat Önce
2021-07-23 08:23:16
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yapmayın böyle Kemal Bey

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili ifadelerini değerlendirdi.

Bu konuda daha önce de Kılıçdaroğlu'na seslendiğini belirten Hakan, "Sayın Kılıçdaroğlu! Geçenlerde bir yerde Ahmet Davutoğlu için 'İyi hizmetler yaptı' demişsiniz. Yapmayın böyle Kemal Bey! Allah'ınızı severseniz yapmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, verdiği bir demeçte şunları kaydetmişti: "Ben Sayın Babacan'ın da Sayın Davutoğlu'nun da ülkeye iyi hizmetler yaptığını biliyorum, görüyorum. Belirli ciddi dönemlerde aksaklıklar olduğunu biliyoruz. O aksaklıkların onlardan değil büyük ölçüde Erdoğan'dan kaynaklandığını da biliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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