Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na 'selam' eleştirisi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından koyduğu bir videoda iktidara işaret ederek 'Bunlarla selamı sabahı kesin' sözlerini eleştirdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından koyduğu bir videoda iktidara işaret ederek "Bunlarla selamı sabahı kesin" sözlerini eleştirdi.

Hakan, "Bunu duyunca 'Eyvah' dedim. Hem memleket için... Hem de CHP için... Memleket için neden eyvah dediğimi açıklamaya gerek duymuyorum. CHP için eyvah dememin nedenine gelince... Partiler, selamı sabahı yükseltme kurumlarıdır. Selam sabah ne kadar artarsa, partiler de o kadar oy arttırır. Selamın sabahın kesildiği durumlarda ise partilerin potansiyeli geriler. Selam sabah kesilerek particilik yapılmaz yani... Aşiretçilik yapılır. Ancak aşiretler, tarla sınırı anlaşmazlıkları yüzünden selamı sabahı keserler. Ama onların bile selamı sabahı kesmesine göz yumulmaz. Mülki amirler, toplu pilav törenleriyle aşiretleri barıştırmak için çabalarlar" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.