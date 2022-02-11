Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na dost hatırlatması

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun “Elektrik faturamı ödemeyeceğim' açıklamasıyla ilgili, 'Bizim halkımız...Anarşi, kaos, başkaldırı, ambargo, direniş, eylem, boykot sevmiyor. Hemen düzenden, intizamdan yana tavrını koyuyor' hatırlatmasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dost hatırlatmasında bulunarak, "Bizim halkımız...Anarşi, kaos, başkaldırı, ambargo, direniş, eylem, boykot sevmiyor. Hemen düzenden, intizamdan yana tavrını koyuyor" dedi. Ahmet Hakan'ın bugün yayımlanan "Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan" başlıklı yazısı şöyle: Gençliğimde radikal eylemlerden çok hoşlanırdım.

Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım. Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim. Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana. Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni. Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.

Fakat çok sonra fark ettim ki...

Bizim milletin büyük çoğunluğu, hoşlanmıyor böyle şeylerden.

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Sağcı olsun, solcu olsun.

Muhafazakâr olsun, liberal olsun.

Yani dünya görüşü ne olursa olsun...

Bizim halkımız...

Anarşi, kaos, başkaldırı, ambargo, direniş, eylem, boykot sevmiyor.

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Bizim ahali, en ağır eleştirileri yapsa da kurumsal yapının saat gibi tıkır tıkır işlemesini arzu ediyor.

İşleyişe yönelik kural dışı olarak algılanabilecek herhangi bir yaklaşımı görünce de...

Hemen düzenden, intizamdan yana tavrını koyuyor.

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Halkımızın 12 Eylül'den sonra Kenan Evren Anayasası'na “Evet” demesinin en önemli nedenlerinden biridir bu.

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“Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey” repliği, aslında halkımızın genel duygu durumunun bir özetidir.

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Evet.

Yaşadığım hayat, bana bunları öğretti.

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Fakat görüyorum ki...

Yaşadığı hayat, bunları CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na öğretmemiş.

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Eğer öğretmiş olsaydı...

Bir ana muhalefet lideri olarak “Elektrik faturamı ödemeyeceğim” türünde...

Anarşiyi, kaosu, kargaşayı, düzensizliği, sistemsizliği, intizamsızlığı çağrıştıracak böyle bir çıkış yapmazdı.

Herkes gibi ben de farkındayım:

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak benimsenmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

Dikkat çekici çıkışlar yapması gerekiyor.

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İyi ama aday olmayı başarmakla iş bitmiyor ki.

Bunun bir de seçilmeyi başarma kısmı var.

Kılıçdaroğlu, dikkat çekici çıkışlar yaparken işin bu kısmını da dikkate alsa iyi eder.

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İmza: Bir dost. .