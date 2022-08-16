Ahmet Hakan'dan Gülşen'e: Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetlerine ilişkin olarak, 'Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne, her seferinde daha fazla' yorumunu yaptı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında, "Gülşen ve kıyafetleri konusu. İlk üç gün ben de destekledim. Fakat artık Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne? Her seferinde daha fazla... Her seferinde daha fazla... Bu işi kararında bırakırsa... Hem kendisi hem de toplum açısından daha iyi olacak galiba" ifadesini kullandı.