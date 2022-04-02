DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Liverpool - Watford maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Hindistan'da başörtüsü yasağına tepki
Ukrayna'ya göre 17 bin 800 Rus askeri öldürüldü
Oruçluyken baş ve diş ağrısı için ağrı kesici içilirse 61 gün kefaret orucu gerekir mi? Ağrı nedeniyle oruç bozulursa kaç gün oruç tutmak gerekir?
İsrail'den sahur vakti katliam
Yemen'de ''Ramazan ateşkesi'' anlaşması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge
Emeklinin maaşı eridi, alım gücü düştü!
İran hilali göremedi: Oruca yarın başlanıyor
Boris Johnson’dan Ramazan ayına övgü
Nebahat Evyap İşbilen hakkında şok iddia!
Kredi kullanana müjde! Masraflar iade edilecek
“Ramazan’dan önce son kez oynayalım dedik”
Bakan Soylu'dan personel atama yönetmeliği ile ilgili açıklama
Şarj istasyonu açmanın bedeli belli oldu

İSTANBUL

19:36:00

İftar vakti

BURSA

19:35

05:13
19:35
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:20

04:59
19:20
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:03

04:43
19:03
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:46

04:25
18:46
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:35

04:20
18:35
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:36:00

İftar vakti

ANKARA

19:20

04:59
SAHUR
19:20
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Ahmet Hakan'dan Ethem Sancak yorumu: Bunu çoktan hak etmişti

Ahmet Hakan'dan Ethem Sancak yorumu: Bunu çoktan hak etmişti

İş insanı Ethem Sancak'ın, Moskova'da Rus kanalına yaptığı 'Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk' açıklamasını hatırlatan Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ethem Sancak’ın zapt edilmezliğinin, AK Parti’nin canına tak etmiş ettiğini dile getirdi.

3 Saat Önce
2022-04-02 09:14:07
Ahmet Hakan'dan Ethem Sancak yorumu: Bunu çoktan hak etmişti

İş insanı Ethem Sancak'ın "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinin yankıları sürüyor.

Sancak'ın açıklamalarına bir tepki de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinin ardından kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak için "İki şey söyleyeceğim. Bir, Ethem Sancak bunu çoktan hak etmişti. İki AK Parti ihraç adımında geç bile kaldı" ifadelerini kullandı.

Ethem Sancak'ın, Moskova'da Rus kanalına yaptığı "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" açıklamasını hatırlatan Hakan, Ethem Sancak'ın zapt edilmezliğinin, AK Parti'nin canına tak etmiş ettiğini dile getirdi.

"ABD İSTEĞİYLE İKTİDARA GELDİK" DEMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Ethem Sancak, Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin güvenliği ve NATO" başlıklı konferansta da konuşan Sancak, “Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti. Sancak yaptığı tepki çeken açıklamalardan sonra AK Parti'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş