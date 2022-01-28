Ahmet Hakan’dan Erdoğan’ın Sezen Aksu açıklamasına övgüler: Ne harika bir pişmanlıktır bu!

Ahmet Hakan’ın ‘Dilini koparırız’ ifadesiyle Sezen Aksu’yu kastetmediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili yazısı Twitter’da en çok konuşulanlar arasında girdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sanatçı Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısı nedeniyle eleştirilere maruz kalmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camisi'nde “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullanmasını, sonra da “Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır” diye açıklama yapmasını köşesine taşıdı.

Hakan, yazısında şu düşüncesini dile getirdi:

“Bunun adı geri adımsa… Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa… Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu! Bunun adı pişmanlıksa… Ne harika bir pişmanlıktır bu! Bunun adı bir tür özürse… Ne muhteşem bir özürdür bu!”

‘Eyvah! Sezen her an yeniden sazan olabilir' diyen Hakan, şu ifadeleri de kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri adım atmasıyla… Sezen Aksu olayı yaşandı bitti saygılı ya da saygısızca. Şimdi benim korkum şu: Bir haftadır ‘Sezen'im… Aksu'm… Sen bizim her şeyimizsin… Sen Türkiye'sin…' diye lügat paralayanlar… ‘Sen zaten yetmez ama evetçinin tekiydin… Sazandın' falan diye… Laf saydırmaya başlarlarsa… Eyvah ki eyvah!”

Ahmet Hakan'ın Erdoğan'ın açıklamasına yönelik kaleme aldığı yazı Twitter'da gündem oldu. .