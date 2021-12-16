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TIMETURK / GÜNDEM / Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye dostane uyarı: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın!

Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye dostane uyarı: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye 'dostane ikazlarda' bulundu.

1 Saat Önce
2021-12-16 09:47:49
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye dostane uyarı: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Nebati'ye dostane ikazlara devam" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Nebati'yi daha önce "övgülere boğduğunu" hatırlatan ve "buna dayanarak ikaz görevini sürdürdüğünü" söylene Hakan şöyle devam etti:

"Sayın Bakan. Artık bir stratejiye dayanmayan konuşmalar yapmıyorsunuz. Sütten ağzınız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorsunuz. Bu iyi, bu güzel, bu şahane.

Fakat Sayın Bakan... Şu konuya aman dikkat: Bugünlerde size hayırlı olsun ziyaretleri oluyordur, olacaktır. Sizi ziyaret edenlere, 'Gelmeyin kardeşim, istemiyorum ziyaret miyaret' deyin. Ateşten bir gömlek giydiğinizi, kutlanacak bir durum olmadığını, ziyaretlerle vakit kaybedemeyeceğinizi söyleyin.

Dün olayın fotoğraflarını gördüm: Devletin haber ajansının başındaki zat, sizi ziyarete gelmiş. Elinde sizin kocaman bir fotoğrafınız var. Bunu size hediye ediyor. Siz de alıyorsunuz. c! 'Ben henüz bir şey başarmadım ki? Ne gerek var bu fotoğrafa? Hatta ne gerek var bu ziyarete? Oyalamayın beni kardeşim' deyin.

İnanın sizi ziyaret etmek isteyenler bile sizin bu tavrınızı asla yadırgamayacak, size hak verecek, kendi yaptıklarının yanlış olduğunu idrak edeceklerdir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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