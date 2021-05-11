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Ahmet Hakan'dan Babacan'a eleştiri

Ahmet Hakan, 'AK Parti’den kopup ayrılanlara 'hain, ihanet etti' falan denmez. Ama Ali Babacan’ın bu yaptığını anlatmaya, 'hain, ihanet etti' kelimeleri bile yetmez' dedi.

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11.05.2021 10:21:34
Ahmet Hakan'dan Babacan'a eleştiri

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "Ben 2018'de Abdullah Gül muhalefetin adayı olsun diye çabaladım" ifadesini değerlendirdi. Hakan, "AK Parti'den kopup ayrılanlara 'hain, ihanet etti' falan denmez. Ama Ali Babacan'ın bu yaptığını anlatmaya, 'hain, ihanet etti' kelimeleri bile yetmez" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Babacan'ın sallamasına karşı benim sallamam' başlığıyla yayımlanan yazısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

İlk olarak Babacan'ın "2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı" şeklindeki ifadesine değinen Hakan, "Hahahaha. Tam bir sallama bu. Hem de bayağı bir dayanaksız sallama. Madem sallamak serbest, ben de sallayayım: Eğer 2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olmayı başarsaydı Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'ın aldığı toplam oydan daha az oy alırdı" dedi.

2023'te düzenlenecek seçimle Abdullah Gül'ün çatı aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanlılarının bayram edebileceğini söyleyen Hakan, Babacan'ın "Ben 2018'de Abdullah Gül muhalefetin adayı olsun diye çabaladım" şeklindeki açıklaması için de şunları kaydetti:

"2018 yılında Babacan, AK Parti milletvekiliydi ve milletvekili sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermişti.
Yani, bir yandan AK Parti içinde kalıp Erdoğan'ın adaylığı için imza vermiş. Bir yandan da muhalefetin Abdullah Gül'ü aday göstermesi için çabalamış. AK Parti'den kopup ayrılanlara 'hain, ihanet etti' falan denmez. Ama Ali Babacan'ın bu yaptığını anlatmaya, 'hain, ihanet etti' kelimeleri bile yetmez."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan