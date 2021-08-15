Ahmet Hakan'dan Afganistan yorumu! Elin Amerikalısına güvenirsen...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Afganistan'daki Taliban'ın ilerleyişini değerlendirdi. Hakan, 'Elin Amerikalısının himayesinde ordu kurarsan işte böyle çözülürsün' yorumunu yaptı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Afganistan'daki Taliban'ın ilerleyişini değerlendirdi. Uluslararası gözlemcilerin, ABD'nin çekilmesinin ardından başkent Kabil'in düşüşünün bir yıldan 72 saate kadar düşürdüğünü dile getiren Hakan, "Elin Amerikalısının himayesinde ordu kurarsan işte böyle çözülürsün" yorumunu yaptı.

Ahmet Hakan'ın yazısı şu şekilde:

"Kabil ne zaman düşer?

Uluslararası gözlemciler...

- Önce bir yıl dediler.

- Sonra üç ay dediler.

- Ardından da bir ay dediler.

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Ve son olarak söyledikleri şu:

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Kabil 72 saatte düşer.

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Afgan hükümetine bağlı güçler, o kadar hızlı çözülüyor ki...

Taliban bile bu hıza yetişemiyor.

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Bir başka deyişle...

Afgan Ordusu'nun çözülme hızı, Taliban'ın ilerleme hızından daha fazla.

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Buradan çıkarmamız gereken iki ders var:

- BİR: Varlığını elin Amerikalısının para, silah ve eğitim desteğine borçlu olan bir ordu, hızla çözülmeye mahkûmdur.

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- İKİ: Kuvayımilliye ruhuyla hareket edip vatan savunmasına geçmek şarttır ki... Bunun için bir Atatürk'e ihtiyaç vardır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.