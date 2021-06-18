Ahmet Hakan: Bu çakalla, yargı önünde hesaplaşacağız

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında kendisi hakkında 'Sezgin Baran Korkmaz'dan maaş alıyor' iddiasında bulunan Serkut Bozkurt'a isim vermeden yüklendi. Hakan 'Bu çakalla, yargı önünde hesaplaşacağız. Attığı iftiranın yargıda hesabını tek tek soracağım' dedi.

Şule Aydın'ın Youtube kanalına açıklamalarda bulunan gazeteci Serkut Bozkurt, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan hakkında "Sezgin Baran Korkmaz'dan maaş alıyor" iddiasında bulunmuştu.

Hakan, iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile yalanlarken dava açacağını duyurmuştu.

Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında ise konuyla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Adının böyle kirli bir işe bilinçli bir şekilde bulaştırılmak istendiğini ileri süren Hakan, isim vermeden Serkut Bozkurt hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Ahmet Hakan köşesinin ilk bölümünü bu konuya ayırırken, yazısını Hürriyet gazetesi internet sitesinin de sürmanşetinden anonsladı.

İşte Hakan'ın yazısının o bölümü:

"Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...

İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...

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İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.

Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.

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Şunun farkındayım:

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Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda çakallara gün doğar.

Ama benim çakal için, gün doğmayacak.

Çünkü bu çakalla, yargı önünde hesaplaşacağız. Attığı iftiranın yargıda hesabını tek tek soracağım.

Milim geri adım atmadan. Üstüne üstüne giderek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.