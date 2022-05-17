Ahmet Hakan: Atatürk Havalimanı'na neden ''kutsal mekan'' muamelesi yapılıyor?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son günlerde tartışmalara neden olan Atatürk Havalimanı'na ilişkin değerlendirmede bulundu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Atatürk Havalimanı'nda yıkımın başlaması tartışmalarıyla ilgili olarak, İstanbul Havalimanı'nın ihtiyaçları karşıladığını, devlete para kazandırdığını söyledi. Bugün kaleme aldığı yazısında Ahmet Hakan, Atatürk Havalimanı'na ilişkin ise "Artık iyice şehrin içinde kalan, kent trafiğini fazlasıyla zorlayan, İstanbul'a yetmeyen bu havaalanına neden 'Asla dokunulmayacak kutsal bir mekân' muamelesi yapılıyor? Anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

"Üstelik yerine... Beton dikilmeyecek. Koskocaman bir park yapılacak. Ağaçlandırılacak. Devasa bir parka kavuşacağız yani" diyen Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu "Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var" ifadesi için de, şunları yazdı:

"Çok büyük bir alanı, ağaçlarla donatıp devasa bir parka dönüştürmek... Nasıl oluyor da doğaya ve kente düşmanlık yapmak oluyor? Canan Hanım şunu bir açıklasa da öğrensek. Atatürk'e düşmanlık yapmak meselesine gelince... 'Atatürk' ismine bir alerji duyulması beni de çok rahatsız eder, ediyor. Ama tek bir tesellim var: Bu olay, Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk konusunda bir duyarlılık, bir hassasiyet kazanmasına vesile olmuş oldu. Ki bu da öyle pek hafife alınacak bir şey değil." .