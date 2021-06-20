Ahmet Hakan: 'Aslanlar ha! Aybüke öğretmenin de acılı bir babası var'

Ahmet Hakan Coşkun, İzmir il HDP Binası'nda silahlı saldırı sonu hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın babasının PKK'ya atfen kullandığı 'dağdaki aslanlar' ifadesini eleştirdi

Aslanlar ha! Aslanlar ha!

HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

Bu alçak katile, Türkiye'de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa Deniz Poyraz'ın babası, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz, dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Deniz, benim denizim değil, Kürdistan'ın denizidir”.

Burada biraz duralım.

Bir parça soluklanalım.

Ve bir mantık kuralım:

O alçak katil, Deniz Poyraz'ı katletti.

Aybüke öğretmen vardı hani.

“Beni öldürende yoktur din iman” diye türkü söyleyen Aybüke öğretmen.

İşte onu da PKK katletti.

Aybüke öğretmen de... Deniz Poyraz da...

Kurbandır.

Biri alçak katilin kurbanı...

Diğeri ise PKK'nın kurbanı...

Deniz Poyraz'ın katiline selam göndermeye kalkışacak olanın, insanlığını ve vicdanını nasıl sorgulayacaksak...

Aybüke öğretmenin katillerine selam gönderenin de insanlığını ve vicdanını sorgulamak zorundayız.

Hiç kimse “Ama o acılı bir baba” edebiyatına sarılmasın.

Unutmayın:

Aybüke öğretmenin de acılı bir babası var.

Aybüke öğretmenin acılı babası...

Kızının katilleri için “Dağlardaki aslanlar” dendiğini işittiğinde ne hisseder acaba?

İki dakika düşünelim.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.