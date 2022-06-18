Ahmet Hakan: Arınç, Kılıçdaroğlu hariç hiçbir muhalifin sempatisini kazanamadı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Bülent Arınç’ın gündem olan açıklamalarını köşesine taşıdı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıda kullandığı 'kral çıplak' ifadelerinin ardından iktidar kanadından tepkiler alan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşması da gündem olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç için "Muhalif kesimdeki Arınç antipatisi daha da arttı" dedi.

Hakan, yazısının Bülent Arınç'ın trajedisi başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Son bir çıkış yaptı. İktidara vurdu, muhalefete göz kırptı.

Sonuç şu: AK Parti tabanından kendisine yönelmiş olan tepkinin dozu daha da arttı. Kemal Kılıçdaroğlu hariç hiçbir muhalifin sempatisini kazanamadı. Ne sempatisi! Muhalif kesimdeki Arınç antipatisi daha da arttı. Bakın, işte bu kozmik bir trajedidir." .