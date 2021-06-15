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Ahmet Hakan: Acayip şeyler oluyor HDP cephesinde

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, HDP’li isimlerin yaptığı açıklamaları köşesine taşıdı ve “Acayip şeyler oluyor HDP cephesinde” yorumunu yaptı.

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15.06.2021 12:04:26
Ahmet Hakan: Acayip şeyler oluyor HDP cephesinde

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, HDP'li isimlerin yaptığı açıklamaları köşesine taşıdı ve “Acayip şeyler oluyor HDP cephesinde” yorumunu yaptı.

Hakan'ın bugünkü köşesinin ilgili kısmı şöyle:
Selahattin Demirtaş'ın söylediklerini duydunuz mu? Mesela şöyle bir şey diyor: “Hiç kimse HDP'nin oylarını çantada keklik zannetmesin. Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkışmasın.”
Sırrı Süreyya Önder de acayip bir şey söylüyor. Onun cümlesi ise şöyle: “Mevcut iktidar gidecek de gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken neyle umutlanacağız.”
HDP cephesinde olup biten bu acayip şeyler gösteriyor ki... HDP, millet ittifakı bileşenlerine... “Ya bizimle düzgün bir ittifak yapın ya da bizden size hayır yok. Adımızı bile ağzınıza almazsanız sizinle aynı hedefe gitmeyiz” demek istiyor.
Bunun iki amacı olabilir:
BİR: Ya pazarlıkta el yükseltme amaçlı bir blöf yapıyorlar.
- İKİ: Ya da gerçekten de rest çekmeye fazlasıyla yaklaşmış durumdalar.
Hangisi olduğunu zaman gösterecek. 
 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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