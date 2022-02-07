Ahmet Hakan'a Berat Albayrak'ın babasının gönderdiği terörist başı Fetullah Gülen fotoğrafı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan'ın yazısında yayınladığı terörist başı Fetullah Gülen'e ait olan fotoğrafı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın gönderdiğini ifade etti.

Ahmet Hakan şu sözlerle belirtti:

"Araştırmacı yazar Sadık Albayrak'ın müthiş bir arşivi vardır. Derya denizdir o arşiv.

Geçen gün arşivinde rastladığı bir fotoğrafı göndermiş bana Sadık Albayrak.

Altına şu notu düşerek: 'FETÖ elebaşının bu fotoğrafı arşivimden çıktı. En az kırk sene öncesinden kalma. Edirne'de görevliyken çekilmiş fotoğraf. Tanzimat züppeliği özlemi içindeydi.'

Fotoğraf, çok ilgimi çekti. FETÖ uzmanı birkaç arkadaşıma gösterdim. 'Daha önce görmediğimiz bir fotoğraf bu' dediler.

Uzman arkadaşlara şöyle bir öneride bulundum: 'Tam bir proje kişilik' olduğu anlaşılan Fetullah'la ilgili... Geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız. Kim bilir neler neler çıkacak altından."