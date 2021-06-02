Ahmet Ay: Sedat Peker’in sahipleri ne yapmaya çalışıyor?

Suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialar medyada tartışılmaya devam ediyor. Milat gazetesi yazarı Ahmet Ay, ‘Sedat Peker ne yapmaya çalışıyor’ başlıklı yazısında videoların yayınlanmasında nihai hedefin ‘Erdoğan’ olduğunu kaydetti. Gazeteci Ay’ın yazısından bir bölüm…

Sedat Peker'in söylediklerinde, iddialarında doğruluk payı var mı yok mu ayrı mesele. Hatta iddialarının bir kısmı doğru da olabilir çünkü tümüyle yalan-yanlış iddiaların kamuoyu tarafından satın alınamayacağı biliniyor. Bu sebeple Sedat Peker'in anlattıklarına tümüyle iftira demiyoruz.

Ancak;

Geçtiğimiz Pazar günü yaptığı 8. paylaşımında yer alan şahsiyet ve konulara baktığımızda meselenin Bakan Soylu ya da Mehmet Ağar olmadığını çok net bir şekilde anladık.

Öncelikle 17-25 Aralık FETÖ kumpasını hatırlayalım:

Bir sabah uyandığımızda 3 bakanın çocuklarının evleri ile Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının evleri basılmış, polis, kimi medya elemanları ile birlikte “Yolsuzluk operasyonunu(!)” canlı yayında dünyaya izlettiriyorlardı.

Bu operasyonu yapanlar FETÖ'cü polisler,

Emri verenler FETÖ'cü savcılar,

Canlı yayınla dünyaya izletenler FETÖ kanalları,

İnanmamız için bin bir yemin edenler FETÖ elemanları…

Biz o gün bu operasyonun bir yolsuzluk operasyonu olmadığını anlattığımızda bize inanmayanlar 15 Temmuz akşamı inandılar. Gerçi, bize inanmak istemeyen CHP ve HDP'liler hala FETÖ iddialarını savunuyorlar, ama bugün mevzu bu değil.

O dönem yolsuzluk var mıydı?

Evet, Türkiye'de de diğer ülkelerde de yolsuzluğun olmadığı bir tek gün yoktur lakin FETÖ'cülerin derdi yolsuzluk değil, Recep Tayyip Erdoğan'dı. Zaten bu bakanlar şaibeden dolayı gerekli bedeli ödediler. Lakin unutmayalım ki 7 Şubat 2012 günü MİT Başkanı Hakan Fidan'ı saat 5'e 5 kala ifadeye çağıran savcının amacı ile 17/25 Aralık operasyonu aynı amaca matuftu:

Erdoğan'sız Türkiye!

Bu yüzden Sedat Peker'in anlattıklarına bakınca yalanı doğruyla karıştırıp anlatması bizim ona inanmamızı gerektirmez tam aksine inanmamamız gerektiğini pekiştiriyor. Yoksa mesela Mehmet Ağar ile ilgili söylediklerinin boş verilmemesi gerektiğini şimdi de söylüyorum. Olayın üstüne gidilmeli lakin mesele Ağar falan değil.

Ülkesinin kanunlarından kaçmış,

İsrail ve CIA tarafından alınıp konuşturulmuş kişinin adı, sanı, hüviyeti, aidiyeti ne olursa olsun bir inandırıcılığı yoktur. Şayet Sedat Peker ülkesine gelmiş olsa ve devletinin mahkemelerinde bu iddialarını dile getirmiş olsaydı, inanın herkesten önce biz bu iddiaların peşini bırakmayacaktık. Ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Yemen'de, Mısır'da, Libya'da, Somali'de, Sudan'da, FETÖ ile DEAŞ ile PKK ile mücadelesinde ülkemin karşısında olan BAE'de ya da başka bir ülkede bu iddiaları anlatırsa bunların hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.

Bakınız,

Sekizinci videosunda,

2014'te FETÖ'cülerin oyuncu olduğu,

Senaryosunun Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası kurumlarda zor durumda bırakmak için CIA'nın FETÖ'ye yazdırdığı “MİT TIRLARI” ihanet filmini Sedat Peker gösterime koymaya çalışıyor.

Hem de inanılmaz şahsiyetler üzerinden!

Mesela Metin Kıratlı.

Dünya âlem Metin Kıratlı'nın vatanına, inancına, devletine, milletine sadakatini biliyor. Sayın Kıratlı'nın hukuka, kanunlara, devlet adabına riayetini de biliyor.

Bu durum bilindiği halde Metin Kıratlı üzerinden FETÖ ve PKK ortak yapımı filmi yeniden sahnelemek vatandaşın şüphe ile baktıkları Sedat Peker'e olan güveni de yerle bir etmekten başka bir işe yaramadı.

Hele hele Suriye ve Kürtler konusunda söyledikleri sahiplerinin kimler olduğunu gösterdi. PKK ile FETÖ'nün 23 Mayıs 2015'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturdukları “Dil Birliği Anlaşması”nı bu videolarla her iki terör örgütüne vekaleten Sedat Peker sürdürüyor.

Bütün bunlara rağmen günlerdir hükumet ya da yargı neden devreye girmiyor, diye soranlar var.

Bakınız, ABD Başkanı Trump, “DEAŞ'ı Obama kurdu” dedi, bir tek Amerikalı çıkıp, “Neden Obama sorgulanmıyor?” demedi. Bizde ise çete lideri yurtdışına kaçıyor, orada devletini zan altında bırakan açıklamalar yapınca “Neden savcılar harekete geçmiyor?” diyoruz.

Tek kelime ile ayıp!

Bu anlattıklarımıza baktığımızda yazımızın başlığını değiştirmemiz gerekmiyor mu?

Tabi,

Yazımızın başlığını “Sedat Peker'in Sahipleri Ne Yapmaya Çalışıyor?” olarak değiştiriyoruz…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.