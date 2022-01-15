Ahmet Altan: 'Cezaevini tercih ederim'

15 Temmuz darbe girişimine karışmakla suçlandığı dava nedeniyle 5 yıl cezaevinde yatan yazar Ahmet Altan, sürgüne gitmektense cezaevini tercih ettiğini söyledi.

Altan, cezaevinde olmayı sürgünde olmaya tercih ettiğini belirterek, “Neredeyse hiç kimseniz ve kökünüzün olmadığı sürgünde özgür bir adam olmaktansa ana dilimi konuştuğum yerde olmayı tercih ederim.” dedi.

Bir yazar olarak kendisi için en önemli unsurun kalemini elinden bırakmamak olduğunu kaydeden Altan Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuştu: “Yazarlar çok endişeli olur. Çünkü her dakika yazabileceğin bir dakika, işini yapabilirsin yani yazmadığın her dakika pişmanlık duyarsın, Şimdi bunu hapishanede çok daha fazla hissettim.”

AFP, cezaevinde iki kitap yazan ve şu anda üçüncü romanını bitirmek üzere olan Altan'ın ilk romanının Türkçe dışında 28 dile çevrildiğini kaydetti.

“Cezaevinde günde 8 ya da 9 saat yazdım”

Altan, cezaevinde yazdığı ikinci roman “Hayat Hanım”ı özgürlüğe ve kişisel "intikamı"na bir övgü olarak tanımlayarak, “Bu bir nevi 'beş yılı benden çalamazsın' demek adına yazılmış bir roman” ifadesini kullandı.

Cezaevinde günde 8 ya da 9 saat yazdığını söyleyen yazar, sürekli sigara içtiği için hücresindeki mahkum arkadaşlarının tepkisini çektiğini aktardı.

Roman yazarken adeta başka bir dünyada yaşadığını kaydeden Altan, “Eğer yazıyorsanız, başka şikayet edecek bir şey olmaz.” diyerek duygularını dile getirdi.

Hakkında devam eden dava bulunan Altan, sürgüne niçin gitmek istemediğini ise, 'bunun cesaretle ilgili olmadığını sadece sürgün koşulları cezaevi koşullarından daha ağır' şeklinde açıkladı.

Altan, “Belki sürgünde daha güvenli olabilirsiniz, ancak kendi evinizde yatağınızda uyur gibi rahat olamazsınız, ben cezaevini tercih ederim.” dedi.

EuronewsTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.