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TIMETURK / GÜNDEM / 'Ahlatlıbel Zirvesi'nde en memnuniyetsiz görünen lider Akşener’di'

'Ahlatlıbel Zirvesi'nde en memnuniyetsiz görünen lider Akşener’di'

6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği zirvenin detaylarını yazan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, “Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İYİ Parti Lideri Akşener'di. O gece pek konuşmadı.” dedi.

2 Saat Önce
2022-02-14 09:33:11
'Ahlatlıbel Zirvesi'nde en memnuniyetsiz görünen lider Akşener’di'

6 muhalefet partisi lideri, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine önceki gün Ankara'da bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, yuvarlak masa etrafında toplanan parti liderleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Zirvenin detayları ve masada konuşulanlar çok konuşuldu ve merak edildi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz da muhalefet partisi liderlerinin zirvesini köşesinde değerlendirdi.

Ahlatlıbel Zirvesi'nin çok önemli olduğunu kaydeden Saymaz, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' üzerinde mutabakata varıldı. Liderler 28 Şubat'ta mutabakat metnini açıklayacak." diye yazdı.

Saymaz, "Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. O gece pek konuşmadı." değerlendirmesini yaptı.

Saymaz, yazısını şöyle sürdürdü:

İyi Parti'nin bir ağır topuna "Neden?" diye sordum.

Şöyle dedi:
"Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi."
İyi Partili yetkili, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini savunuyor.

Şöyle devam etti:

"Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum." .

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