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TIMETURK / GÜNDEM / Ağustos’ta meteor yağmuru artacak!

Ağustos’ta meteor yağmuru artacak!

Uzmanlar, ağustos ayı içinde gökyüzünde meteor yağmuru olacağını söylüyor.

2 Saat Önce
2021-07-31 12:36:28
Ağustos’ta meteor yağmuru artacak!

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Gökyüzünde perseid meteor yağmuru devam ediyor. Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, ağustos ayında meteor yağmurunun daha da artacağını söyledi.

Gece gerçekleşen olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu aktaran Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak" dedi.

13-14 AĞUSTOS'TA METEOR YAĞMURU ARTACAK

İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını ifade etti.

Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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