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TIMETURK / GÜNDEM / Ağustos önemli günler | Ağustos ayında hangi özel günler var?

Ağustos önemli günler | Ağustos ayında hangi özel günler var?

Ağustos önemli günler | Yeni ayla birlikte özel gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Ağustos ayında hangi günler tatil, hangi günlerde kutlamalar yapılıyor? Ağustos ayında hangi özel günler var? İşte merak edilen ağustos detayları...

2 Saat Önce
2022-08-01 23:19:38
Ağustos önemli günler | Ağustos ayında hangi özel günler var?

Yeni ayla birlikte özel gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Ağustos ayında hangi günler tatil, hangi günlerde kutlamalar yapılıyor? Ağustos ayında hangi özel günler var? İşte merak edilen ağustos ayı özel günleri...

Ağustos önemli günler

3 Ağustos

Dünya Karpuz Günü

5 Ağustos

Uluslararası Bira Günü

6 Ağustos

Dünya Temiz Nefes Günü

8 Ağustos

Aşure Günü
Dünya Bowling Günü

9 Ağustos

Kavun Günü
Dünya Kitapseverler Günü

10 Ağustos

Dünya Aslan Günü

12 Ağustos

Dünya Fil Günü
Dünya Gençlik Günü

13 Ağustos

Dünya Solaklar Günü

15 Ağustos

İbn-i Sina Haftası (15 – 21 Ağustos)

16 Ağustos

Dünya Roller Coaster Günü

17 Ağustos

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi Anma Günü

19 Ağustos

Dünya Orangutan Günü
Dünya İnsani Yardım Günü
Dünya Fotoğrafçılık Günü

22 Ağustos

Melek Gibi Olma Günü
Şeftali Yeme Günü

26 Ağustos

Malazgirt Zaferi
Dünya Köpek Günü
Zafer Haftası (26 – 30 Ağustos)

30 Ağustos

Zafer Bayramı
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü

30 Ağustos resmi tatil mi?

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, salı gününe denk geliyor. 30 Ağustos günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır. .

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