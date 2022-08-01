Ağustos önemli günler | Ağustos ayında hangi özel günler var?

Ağustos önemli günler | Yeni ayla birlikte özel gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Ağustos ayında hangi günler tatil, hangi günlerde kutlamalar yapılıyor? Ağustos ayında hangi özel günler var? İşte merak edilen ağustos detayları...