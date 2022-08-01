Ağustos önemli günler | Ağustos ayında hangi özel günler var?
Ağustos önemli günler | Yeni ayla birlikte özel gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Ağustos ayında hangi günler tatil, hangi günlerde kutlamalar yapılıyor? Ağustos ayında hangi özel günler var? İşte merak edilen ağustos detayları...
2022-08-01 23:19:38
Yeni ayla birlikte özel gün ve tatiller araştırılmaya başlandı. Ağustos ayında hangi günler tatil, hangi günlerde kutlamalar yapılıyor? Ağustos ayında hangi özel günler var? İşte merak edilen ağustos ayı özel günleri...
Ağustos önemli günler
3 Ağustos
Dünya Karpuz Günü
5 Ağustos
Uluslararası Bira Günü
6 Ağustos
Dünya Temiz Nefes Günü
8 Ağustos
Aşure Günü
Dünya Bowling Günü
9 Ağustos
Kavun Günü
Dünya Kitapseverler Günü
10 Ağustos
Dünya Aslan Günü
12 Ağustos
Dünya Fil Günü
Dünya Gençlik Günü
13 Ağustos
Dünya Solaklar Günü
15 Ağustos
İbn-i Sina Haftası (15 – 21 Ağustos)
16 Ağustos
Dünya Roller Coaster Günü
17 Ağustos
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi Anma Günü
19 Ağustos
Dünya Orangutan Günü
Dünya İnsani Yardım Günü
Dünya Fotoğrafçılık Günü
22 Ağustos
Melek Gibi Olma Günü
Şeftali Yeme Günü
26 Ağustos
Malazgirt Zaferi
Dünya Köpek Günü
Zafer Haftası (26 – 30 Ağustos)
30 Ağustos
Zafer Bayramı
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
30 Ağustos resmi tatil mi?
Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, salı gününe denk geliyor. 30 Ağustos günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır. .
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