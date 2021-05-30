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Ağrı’dan acı haber: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

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30.05.2021 01:03:34
Ağrı’dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin ağır yaralandığı, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldığı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve jandarmamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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