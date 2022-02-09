Ağrı'da bina altındaki kanal yoluyla kuyumcu soygunu!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir dere yatağındaki kanalı kullanarak kuyumcu dükkanın zeminine ulaşan hırsızlar, dükkana girmeden kasanın olduğu bölümü kesip yaklaşık 12 milyon lira değerindeki 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü çalıp kaçtı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir dere yatağındaki binanın altından geçen kanalı kullanarak kuyumcu dükkanın zeminine ulaşan hırsızlar, dükkana girmeden sadece kasanın olduğu bölümü kesip yaklaşık 12 milyon lira değerindeki 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü çalıp kaçtı.

İlçede Ağrı Caddesi'nde bulunan dere yatağı üzerindeki binada kuyumculuk yapan Turgay İsmailoğulları, bir süre önce iş yerine gelip çelik kasayı açtığında eşyalarının dağınık olduğunu ve kasanın alttan kesilerek içindeki altınlarının çalındığını fark etti.

İsmailoğulları, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Bölgeye gelerek inceleme yapan polis ekipleri, çevresi ve üzeri beton dökülerek kanal haline getirilen dere yatağına gelen zanlı ya da zanlıların önce bu kanal üzerine kurulan binanın zeminine ulaştığını belirledi.

Hırsızların daha sonra zemin kattaki kuyumcu dükkanın alt kısmına ulaşıp içeri girmeden sadece altınların olduğu çelik kasanın yerini tespit edip ardından kuyumcu dükkanının beton zeminini ve bu zemin üzerindeki çelik kasayı alt kısmından deldiğini saptadı.

Böylece çelik kasadaki ziynet eşyasını çalan hırsızların söz konusu kasadan 1 kilo gümüş külçe, 260 altın bilezik, 320 altın yüzük, 80 çift altın küpe, 20 altın künye, 25 altın gerdanlık set, 40 adet 22 ayar altın kolye, 2 adet 2 metrelik altın zincir, 5 adet 5'i bir yerde ata reşat altın, 70 gramlık zinciri olan 10 altın Hint kolye ucu, 10 altın Hint küpe ile her birinde 20 çeyrek altın olan 10 bileklik çaldığı anlaşıldı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 12 milyon Türk lirası değerindeki 16 kilogram altın ile 1 kilogram gümüş külçenin çalındığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çok yönlü çalışma yürütüyor. AA .