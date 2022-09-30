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Ağrı'da ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı

Ağrı'da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu özel bir firmaya ait ambulansta 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

23 Dakika Önce
2022-09-30 14:37:08
Ağrı'da ambulanstan 12 kaçak göçmen çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine özel şirkete ait olduğu belirlenen ambulansı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma, göçmenleri ambulansla gönderdikleri belirlenen 3 kişiyi organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.

Haklarında yapılan işlem sonucu Eleşkirt'te adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yakalanan 12 Kaçak Göçmen ise sınır dışı edildi.

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