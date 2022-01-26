Ağılın çatısı çöktü; 30 koyun öldü

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağılın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 30 koyun öldü.

Aksaray merkeze bağlı Armutlu köyü Dokuzlar Yaylası'nda besicilik yapan Necati Amaç'a ait ağılın çatısı sabah saatlerinde çatıdaki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Gürültüyü duyarak ağıla giden Amaç, enkaz altında kalan koyunları çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Yıkıntılar arasında kalan 30 koyun kurtarılamayarak öldü. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler koyunları ölen Necati Amaç'ı ziyaret etti. Aydoğdu, "Biz amcamızın zararını karşılayacağız. Aynı zamanda ağılı da 3-4 gün içerisinde yapıp teslim edeceğiz. Bugünler gelir geçer. Bizim bu gibi durumlarda kenetlenmemiz gerekiyor" dedi.

Dün ağılın çatısındaki karı temizlediğini ancak akşam yağan karın ağırlığına dayanamadığını belirten Amaç, "Allah'a şükür ki biz içerisinde yokken çökmüş. Komşular geldi koyunları çıkarmaya çalıştık ama yapamadık. Dün sabah çatıdaki karı temizledim. Akşam yağar karın ağırlığına dayanamadı. Şu anda 30 koyunumuz telef oldu. Valimizden Allah bin kere razı olsun. Yanıma gelip derdime ortak oldu. Zararımı karşılanacağını söyledi. Ağılımı da yapacaklar. Herkesten Allah razı olsun" dedi. DHA

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