DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bebeklerde yüksek ateş nasıl düşürülür?
Bebeklerde inek sütü alerjisi olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Siyah domatesin öyle faydaları var ki!
Dışişleri Bakanlığı’ndan OECD açıklaması
Burkina Faso'da başkent dışına çıkış yasağı!
Ebru Şallı veryansın etti: Hiç kimse ölmemi beklemesin
Öpücük hastalığı nedir?
AB'den Rusya'ya 'sert yaptırım' uyarısı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'e suikast planında yeni ayrıntılar
4 ülke temsilcisi Ukrayna'yı görüşecek
Su diyeti nasıl yapılır?
Türkiye K-pop çılgınlığında 15’inci ülke
Fed sonrası kripto paralar nasıl seyredecek?
Ağılın çatısı çöktü; 30 koyun öldü
İstihdama 7 bin 693 TL’ye kadar teşvik

TIMETURK / GÜNDEM / Ağılın çatısı çöktü; 30 koyun öldü

Ağılın çatısı çöktü; 30 koyun öldü

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağılın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 30 koyun öldü.

2 Saat Önce
2022-01-26 23:52:28
Ağılın çatısı çöktü; 30 koyun öldü

Aksaray merkeze bağlı Armutlu köyü Dokuzlar Yaylası'nda besicilik yapan Necati Amaç'a ait ağılın çatısı sabah saatlerinde çatıdaki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Gürültüyü duyarak ağıla giden Amaç, enkaz altında kalan koyunları çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

61f15974165573e73858e0ec

Yıkıntılar arasında kalan 30 koyun kurtarılamayarak öldü. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler koyunları ölen Necati Amaç'ı ziyaret etti. Aydoğdu, "Biz amcamızın zararını karşılayacağız. Aynı zamanda ağılı da 3-4 gün içerisinde yapıp teslim edeceğiz. Bugünler gelir geçer. Bizim bu gibi durumlarda kenetlenmemiz gerekiyor" dedi.

61f15970165573e73858e0ea

Dün ağılın çatısındaki karı temizlediğini ancak akşam yağan karın ağırlığına dayanamadığını belirten Amaç, "Allah'a şükür ki biz içerisinde yokken çökmüş. Komşular geldi koyunları çıkarmaya çalıştık ama yapamadık. Dün sabah çatıdaki karı temizledim. Akşam yağar karın ağırlığına dayanamadı. Şu anda 30 koyunumuz telef oldu. Valimizden Allah bin kere razı olsun. Yanıma gelip derdime ortak oldu. Zararımı karşılanacağını söyledi. Ağılımı da yapacaklar. Herkesten Allah razı olsun" dedi. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş