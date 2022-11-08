Agil Alesger: İran rejimi, karşısında Türkiye-Azerbaycan birliğini görecek

Azeri gazeteci Agil Alesger, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında ikinci yılını dolduran Karabağ Zaferi'ni değerlendirdi

8 Kasım Azerbaycan'da Zafer Günü olarak kutlanıyor. 2 yıl önce - 2020 yılında Azerbaycan ordusunun Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarına karşı başlattığı 44 günlük savaş Şuşa'nın işgalden kurtarılması zafere ulaştı.

Peki geçen iki yıl içerisinde neler değişti?

Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı, Azerbaycan Başın Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Agil Alesger yanıtladı. Alesger, savaşın kazanılmasında Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğinin önemli rol üstlendiğini, enfermasyon savaşında bu desteğin fiili desteğe dönüştüğünü söyledi.

"VANDALLARI DESTEKLEYEN DEVLETLER"

"44 günlük savaşla elde edilen zafer, bölgede jeopolitik dengeleri değiştirdi. Azerbaycan'ın bu zaferi tüm Türk dünyasını birleştirdiği gibi İslam alemine de ışık tuttu. Türk dünyasının neden birleşmesi gerektiğinin sebeplerini 44 gün içerisinde gördük. Bu 44 günde hakkın, adaletin yanında olan devletlerin aksine, çocuk katillerini, vandalları destekleyen devletlerin mağdur durumunda olan, hak savaşı veren Azerbaycan'a karşı tutum sergilemeleri ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi." diyen Alesger, "din kardeşliği" kisvesi altında İslam aleminin bütünlüğünü bozan İran'ın sergilediği davranışların bilhassa Azerbaycan-Türkiye birliğine yöneldiğini söyledi:

"İRAN REJİMİ, KARŞISINDA TÜRKİYE-AZERBAYCAN BİRLİĞİNİ GÖRECEK"

"44 günlük savaşta Ermenistan'ı açık şekilde destekleyen İran, 30 yıl boyunca işgali görmezden geldi, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığını gördüğü zaman ise İrevan'a her türlü desteği sağladı. Nitekim Vatan savaşı'ndan sonra geçen süre zarfında ikinci Ermenistan'la, yani İran'la karşı karşıya kaldık. 30 yıl Azerbaycan topraklarının işgal altında tutulmasına sessiz kalan İran, Azerbaycan'ın askeri operasyonlarına "sınır değişimi kırmızı çizgimizdir" diye beyanda bulundu. Bu Türk düşmanlığı değil de nedir? Azerbaycan'la sınırda askeri tatbikat yapan İran, Bakü'yü tehdit etmekten bile çekinmedi. Daha sonra Türkiye sınırında da askeri tatbikat yapan Fars rejimi, bununla bir kez daha tavrını belirtmiş oldu. Kendi içerisindeki sorunları dış siyasetle kapatmaya çalışan İran rejimi, karşısında 44 günlük savaşta olduğu gibi Türkiye-Azerbaycan birliğini görecek. Tabi Ermenistan'ı destekleyen Fransa gibi diğer devletler de."

Zafer Günü'nde tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andigini belirten Alesger, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Başkomutan İlham Aliyev'in kumandanlığında 44 gün içerisinde kazanılan zaferin yıldönümünde, Azerbaycan halkı yine bir ve beraber. Tüm halk şehitlerini anıyor. En önemlisi ise elde ettiğimiz zaferi yeni galibiyetlere taşımak için çalışıyoruz."