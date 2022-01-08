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Agi 2022 kaldırıldı mı? AGİ neden verilmeyecek?
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Agi 2022 kaldırıldı mı? AGİ neden verilmeyecek?

Asgari ücretin ardından milyonlarca işçi AGi ücretlerinin belirlenmesi konusundaki açıklamaları bekliyordu. Çalışma ve Sosyall Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. AGİ'nin verilmeyeceğini ve işçinin bu konuda bir kaybının olmayacağını belirten Bilgin'in sözleri dikkat çekti. Peki ama milyonlarca işçiyi ilgilendiren AGİ neden verilmiyor? Asgari Geçim İndirimi verilmezse, asgari ücretler düşürülecek mi? İşte AGİ açıklamaları...

2 Saat Önce
2022-01-08 16:05:55
Agi 2022 kaldırıldı mı? AGİ neden verilmeyecek?

Asgari ücretin ardından milyonlarca işçi AGi ücretlerinin belirlenmesi konusundaki açıklamaları bekliyordu. Çalışma ve Sosyall Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. AGİ'nin verilmeyeceğini ve işçinin bu konuda bir kaybının olmayacağını belirten Bilgin'in sözleri dikkat çekti. Peki ama milyonlarca işçiyi ilgilendiren AGİ neden verilmiyor? Asgari Geçim İndirimi verilmezse, asgari ücretler düşürülecek mi? İşte AGİ açıklamaları...

Agi 2022 kaldırıldı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin CNN canlı yayınında asgari ücret konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Milyonları ilgilendiren asgari geçim indiriminin kaldırıldığını belirten Bilgin, işçinin bu durumdan zararlı çıkmayacağını belirten kelimeler kullandı.

AGİ için alınan vergilerin olduğunu belirten Bilgin, "AGİ konusunda vergi alınıyordu. Şimdi bir o vergiden vazgeçtik. Yani AGİ için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Böylece artık AGİ iade etmiyoruz. Bu durumda işçinin çalışanın bir kaybı yok." sözlerine yer verdi.

AGİ neden verilmeyecek?

Vedat Bilgin asgari ücretlerdeki agi'nin kaldırılmasının zarar olmadığını, aksine verginin düşürülmesiyle daha karlı bir girişim olduğunu da belirtti. Bilgin konuyla ilgili; "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla memurlarımızın da ciddi bir kazancı oldu. Biz tüm çalışanların gelirlerini vergi dışı bırakınca, memurların gelirinde ortalama 300 liralık bir artış oldu. Memurlarda çocuk parası, çalışmayan eş parası AGİ ile verilmiyor. Bunlar kanunla düzenlenmiş. Bu nedenle bunlar memurlar için kalkmadı. Bu yanlış bir bilgidir. Bu vergi dışı kalma olayı memurların gelirlerinde artışa neden oldu" dedi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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