Ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti
Diyarbakır'da, hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktıkları sırada sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan 6 çobanın üzerlerine yıldırım isabet etti.
2022-06-25 18:08:55
Olay, öğle saatlerinde, Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Mahallesi'nde meydana geldi. R.B., H.B., B.T., A.Z., D.D. ve A.B., koyunlarını otlatmak için oturdukları mahalleden kırsala çıktı.
Sağanak ve gök gürültüsünün ardından 6 çoban, ağaç altına sığındı. Bu sırada çobanların üzerlerine yıldırım isabet etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, çobanları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.
DHA .
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