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Ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti

Diyarbakır'da, hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktıkları sırada sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan 6 çobanın üzerlerine yıldırım isabet etti.

2 Saat Önce
2022-06-25 18:08:55
Ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti

Olay, öğle saatlerinde, Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Mahallesi'nde meydana geldi. R.B., H.B., B.T., A.Z., D.D. ve A.B., koyunlarını otlatmak için oturdukları mahalleden kırsala çıktı.

Sağanak ve gök gürültüsünün ardından 6 çoban, ağaç altına sığındı. Bu sırada çobanların üzerlerine yıldırım isabet etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, çobanları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.

DHA .

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