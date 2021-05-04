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Afyonkarahisar’da enerji santralinde yangın

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın çıktı. Odun ve tomruklarının bulunduğu alanda çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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04.05.2021 00:04:14
Afyonkarahisar’da enerji santralinde yangın

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Biyokütle Enerji Santrali'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

"İlk önce biyokütle santrali işçileri yangına müdahale etti"

Södürme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "İlk önce yangın 3 nolu sahada fark ediliyor. Haberi alır almaz ilk önce Çay Belediyemizin itfaiye ekipleri ve biyokütle santrali işçileri yangına müdahale etti. Bölgede şiddetli rüzgarla birlikte, mevcut alandaki yanıcı ürünlerin olması nedeniyle yangın hızlı bir şekilde ilerledi" dedi.

"Yangın 2 nolu sahaya da atladı"

Yangın çıkan sahada herhangi bir ürünün kurtarılamadığını aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Alevlerin yükselmesiyle yangın 2 nolu sahaya da atladı. Ekiplerimiz, o sahadaki yangını engellemeye çalışıyorlar. Biraz yangının ilerleyişi engellendi ama tamamen kontrol altına alınmış değil. Tek sevindirici gelişme ise can kaybının olmayışıdır. İnşallah, kimsenin canına bir şey olmadan yangını söndürmüş oluruz."

Hüseyin Atlı, ana santralin bulunduğu alanda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek, 80 bin metrekarelik sahadaki ürünlerin tamamen yandığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan