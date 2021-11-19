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TIMETURK / GÜNDEM / Afrin'de PKK/YPG saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Afrin'de PKK/YPG saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti

2 Saat Önce
2021-11-19 19:35:03
Afrin'de PKK/YPG saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda füzenin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 10 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Hatay Valiliği'nden açıklama

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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