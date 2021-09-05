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TIMETURK / GÜNDEM / Afrin’de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Afrin’de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

1 Saat Önce
2021-09-05 18:38:08
Afrin’de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Afrin kent merkezinde, bugün saat 15.30 sıralarında park halindeki araç patlatılarak saldırı düzenlendi. Patlama ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldığı açıklamada "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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