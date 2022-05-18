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Afrin'de canlı bomba saldırısı engellendi

İstihbarat ve Hatay Emniyeti'nden alınan bilgiye göre Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirmek isteyen 2 PKK'lı terörist, ortak çalışma sonucu yakalandı.

59 Dakika Önce
2022-05-18 18:34:17
Afrin'de canlı bomba saldırısı engellendi

Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda, 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Münbiç'ten Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.

canli bomba

Gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli, toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi. AA

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