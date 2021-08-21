Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.