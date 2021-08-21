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TIMETURK / GÜNDEM / Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür

Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür

Afganistan'da yaşayan gazeteci Ahmet Mengli'nin Kabil Havalimanı'ndaki izdiham sırasında Türk askerine teslim ettiği eşi Hafize Mengli ve 4 çocuğu İstanbul'a geldi. Uçaktan iner inmez havalimanında basın mensuplarına konuşan Hafize Mengli, 'Mehmetçiğe çok teşekkür ediyorum. Bizler için canlarını siper ettiler' dedi.

18 Dakika Önce
2021-08-21 14:23:43
Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşların tahliyesi de devam ediyor. Gazeteci Ahmet Mengli'nin eşi Hafize Mengli ve 4 çocuğu da THY'nin tahliye uçuşuyla sabah saatlerinde İstanbul'a gelen 160 yolcu arasındaydı. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Hafize Mengli, Kabil'de yaşayan eşinin işi nedeniyle iki ülke arasında sık sık gidip geldiğini belirtti. Kabil'den kaçmak isteyenlerin Hamid Karzai Havalimanı'nda yarattığı kaos ve izdiham nedeniyle Türkiye'ye yapılan tahliye uçuşlarına binmek için zor anlar yaşadığını kaydeden Mengli, Türk askerinin yardımıyla havalimanına girebildiğini aktardı. Mengli, "Eşim Kabil'de çalıştığı için oradaydım. Gelip gidiyordum. Ben aslında Türk vatandaşıyım. Normalde Türkiye'de yaşıyordum. Kabil'de şu an her şey normal" dedi.

"BİR ŞEYİ YAŞAMAK FARKLI UZAKTAN DUYMAK DAHA FARKLI"

"Yaşanan olaylar karşısında endişelendiniz mi?" şeklindeki bir soruya Hafize Mengli, "Bir şeyi yaşamak farklı uzaktan duymak daha farklı. Ama Taliban Kabil'e geldikten sonra hiçbir problem olmadı. Sokaklar sakin. Bizi Havalimanına gümrük kapısından aldılar. Mehmetçiğe çok teşekkür ederim. Oradaki komutanlara arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim. Bizler için canlarını siper ettiler" diye konuştu.

GAZETECİNİN CANLI YAYINDAKİ DUYGUSAL ANLARI

Öte yandan bir televizyon kanalına Kabil'de yaşananları aktaran gazeteci Ahmet Mengli, bu sırada eşi ve çocuklarını Türkiye'ye göndermek üzere iki gün boyunca havalimanında beklemek zorunda kaldıklarını belirtmişti. Mengli ailesini Türk askerine teslim ettiği kaydederken, canlı yayında duygusal anlar yaşamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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