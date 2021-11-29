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AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

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AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD, İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandığını açıkladı

2 Saat Önce
2021-11-29 18:26:49
AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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