AFAD İstanbul’daki lodosun bilançosunu açıkladı
AFAD İstanbul İl Müdürü açıklama yaptı ve '528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi yaşandı' dedi.
2021-11-30 14:18:55
AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz İstanbul'da yaşanan kuvvetli fırtına sonrasında 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi yaşandığını belirtti.
Yılmaz açıklamasında "Ani su baskı riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Resmi açıklamalar dışında açıklamalara itibar edilmemelidir. Olası elektrik kesintilerine karşı meteorolojik uyarı süresince cep telefonu şarjının dolu olmasına dikkat edilmelidir. Fırtınadan önce hazırlıklı olun, fırtına sırasında güvenli olun diyoruz" ifadelerine de yer verdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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