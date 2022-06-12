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TIMETURK / GÜNDEM / AFAD'ın telefonlara gönderdiği uyarı sosyal medyada gündem oldu

AFAD'ın telefonlara gönderdiği uyarı sosyal medyada gündem oldu

AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi. Uyarıda, 'Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız' denildi.

1 Saat Önce
2022-06-12 15:10:51
AFAD'ın telefonlara gönderdiği uyarı sosyal medyada gündem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.

Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

Gönderilen sesli uyarı sosyal medyada da gündem oldu.

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37 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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