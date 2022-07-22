AFAD'dan, Suriye'deki briket evlerle ilgili iddialara ilişkin açıklama

AFAD'dan, Suriye'deki güvenli bölgelerde yapılan briket evlere ilişkin bir gazetede yer alan habere yönelik yazılı açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki güvenli bölgelerde yapılan briket evlerle ilgili projenin her aşamasının denetlendiğini belirterek, "Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerin sağlanması için yürütülen çalışmaları akamete uğratma amacı taşıyan, iftiralar üzerine kurulan sözde haberle çıkar elde etmeye çalışan kişi ve grupları şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşta en az 500 bin sivilin hayatını kaybettiğine, 14 milyon insanın da yardıma muhtaç hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, bu savaş nedeniyle 6,7 milyon insanın evini terk etmek zorunda kaldığı, 6,8 milyon insanın da diğer ülkelere sığındığı aktarıldı.

Türkiye'nin zorda kalan insanlara insan hayatını önceleyen bir bakış açısıyla yaklaştığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Evlerinden koparılan, soğuk denizlerde ölüme terkedilen, soyularak donması için sınır dışına itilen sivil göçmenlerin kendi topraklarında insanlık onuruna yakışır şartlarda yaşayabilmesi ve ülkemize sığınan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, aziz milletimizin ve milletimizden güç alan sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile 25 Haziran 2020 tarihinde İdlib Briket Ev Projesi başlatılmıştır.

Ülkemizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda oluşturduğu güvenli bölgelerde, siviller için 259 noktada projelendirilen 78 bin 700 briket evden 61 bini tamamlanmış, ülkemize yönelik göç dalgası yerinde yönetilerek 53 bin 805 aile tamamlanan evlere yerleştirilmiştir. Yıl sonuna kadar 100 bin briket evin tamamlanması hedeflenmektedir. Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere sağlanan sağlık, eğitim, barınma gibi hizmetlerin ardından 513 bin Suriyeli, ülkesine gönüllü olarak geri dönmüştür."

"Projenin her aşaması denetlenmektedir"

Türkiye ve yardıma ihtiyaç duyan coğrafyalarda yürütülen tüm projelerde olduğu gibi bu projede de yasal çerçevede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimiz ve uluslararası toplum tarafından takdirle karşılanan bu projede de yasal çerçevede faaliyet gösteren, akredite edilmiş ve insanımızın gönüllü bağışlarıyla uzattığı yardım elini mazlumlara ulaştırma amacı taşıyan sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya devam edilmektedir. Kamu kaynağı kullanılmayan projenin her aşaması, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı tarafından denetlenmektedir.

Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerin sağlanması için yürütülen çalışmaları akamete uğratma amacı taşıyan, toplumsal hassasiyetleri suiistimal eden ve iftiralar üzerine kurulan bu sözde haberle çıkar elde etmeye çalışan kişi ve grupları şiddetle kınıyor, konuyla ilgili takdiri yüce milletimize bırakıyoruz." AA .