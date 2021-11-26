AFAD'dan paniğe sebep olan 'Radyoaktif tehlike' mesajı; valilikten açıklama

Kırklareli Valiliği'nce, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından cep telefonlarına gönderilen, 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin' mesajıyla ilgili, 'AFAD tarafından yapılan duyuru sehven gönderilmiş olup söz konusu çalışmalar tatbikat amaçlıdır' denildi.