AFAD’dan İstanbullulara uyarı mesajı: Sel, yıldırım, dolu, hortum…

AFAD yeni uyarısında İstanbul için kuvvetli yağışın devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Kentin en işlek yerlerinden Taksim Meydanı ve Eminönü'nde yağış sürüyor. Yürümek isteyen vatandaşlar sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanların tentelerinin altına saklandı, kimileri ise ıslanmamak için koşmak zorunda kaldı.

Yağış altında ilerlemeye çalışan vatandaşlar ve araçlar da zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde trafik etkili oldu.

AFAD'DAN UYARI: YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam eden kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. AFAD'dan yeni uyarı geldi.

Gelen mesaj şöyle:

İstanbul için kuvvetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

VALİLİKTEN FLAŞ UYARI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı:

"Meteoroloji'ye göre; yarın (bugün) ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

AKOM'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre pazartesinin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İl genelinde gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.