AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.