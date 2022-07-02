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AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

56 Dakika Önce
2022-07-02 00:08:28
AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı

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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112'ye bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.

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