AFAD'dan 3 il için şiddetli yağış uyarısı

AFAD, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta beklenen şiddetli yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Camilerden ve belediye hoparlörlerinden de anons yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış bekleniyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu illerde İl AFAD Yönetim Merkezleri'nin teyakkuza geçtiği belirtildi. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. Ayrıca, dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durulması konusunda uyarı yapıldı. TRTHaber .