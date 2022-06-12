AFAD acil durum uyarı mesajı | Son Dakika: AFAD Taşkın, sel, heyelan uyarı bildirimi

AFAD acil durum uyarı mesajı nedir? Telefonlara aniden gelen uyarıyla vatandaş şok oldu. Beklenmeyen bu bildirimlerin devam etmesi gerektiği savunuldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bildirim için, olumsuz düşünceler de paylaşıldı. Peki ama 'Hayati Uyarı Bildirimi' nedir? Son Dakika: AFAD Taşkın, sel, heyelan uyarı bildirimi...

Telefonlara aniden gelen uyarıyla vatandaş şok oldu. Beklenmeyen bu bildirimlerin devam etmesi gerektiği savunuldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bildirim için, olumsuz düşünceler de paylaşıldı. Peki ama "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir? Son Dakika: AFAD Taşkın, sel, heyelan uyarı bildirimi...

AFAD acil durum uyarı mesajı nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.

Söz konusu bildirimde; "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" sözlerine yer verildi.

AFAD acil durum uyarı mesajı; herhangi bir taşkın, sel, heyelan gibi afetin öncesinde telefonlarınıza geleccek olan bildirimdir.

AFAD Acil durum mesajı neden gönderildi?

Eğer mesajı onayladıysanız, çevrenizde oluşabilecek afetlerden önceden haberdar olacak ve önlem alabileceksiniz.

AFAD nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlandı ve faaliyete geçti.

AFAD; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur.

Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.