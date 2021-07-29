AFAD açıkladı: Manavgat'taki yangında 3 kişi hayatını kaybetti
AFAD, 'Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti' açıklamasında bulundu.
2021-07-29 11:54:05
AFAD'dan Manavgat'taki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de, "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı" açıklamasında bulundu.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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