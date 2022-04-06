DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kıvılcım Kalay: “Mikrofon Bende, Dikkat Çeken Bir Müzik Programı Olacak Gibi Duruyor!”
Mariupol: Ruslar cesetleri yakıyor
2022 zamlı metrobüs ücreti ne kadar oldu? Durak sayısına göre öğrenci-tam metrobüs kaç TL? Metrobüs kısa mesafe-uzun mesafe zamlı fiyatı
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ormanda bulundu
AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklandı: Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar neler?
Baba 8. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça
Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor
NFT ile ruhunu 350 dolara sattı
Hangi ürünlerin fiyatı sabitlenecek? 20 ürün hangisi? Yağ, yumurta, et fiyatı aynı mı kalacak? Ayçiçek yağı fiyatı sabit mi kalacak?
Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir?
Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da 26. bölümü yayınlandı mı?
İslam Memiş’ten çok konuşulacak tavsiye
Ruslara ait 13 yata daha el koyuldu
Bulgaristan’dan Rusya’ya sürpriz destek
Yaz aylarında hazır giyime zam mı gelecek? Hazır giyime ne kadar zam gelecek?

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Adresi karıştıran operatör yanlış binayı yıktı

Adresi karıştıran operatör yanlış binayı yıktı

Samsun'da, yıkım için gideceği adresi karıştıran operatör yanlış binayı yıktı, bir de üzerine yıkım masraflarını talep etti.

2 Saat Önce
2022-04-06 15:59:29
Adresi karıştıran operatör yanlış binayı yıktı

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti.

Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken, başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı.

kepce-yanlis-yikim-dha-1807450_2

Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı. Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü.

"Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı"

AW588768_05

Binayı kendisinin yıkacağını, müteahhitle anlaştığını söyleyen Ahmet Çelik, "Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım" dedi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş