Samsun'da, yıkım için gideceği adresi karıştıran operatör yanlış binayı yıktı, bir de üzerine yıkım masraflarını talep etti.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti.

Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken, başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı.

Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı. Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü.

"Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı"

Binayı kendisinin yıkacağını, müteahhitle anlaştığını söyleyen Ahmet Çelik, "Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım" dedi. AA .