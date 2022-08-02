Adnan Oktar örgütüne operasyon: 2 şüpheliye gözaltı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik yargılama devam ederken adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulunan ve örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ile yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaptığı tespit edilen örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.